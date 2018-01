Enrique Balbi: "Se va a terminar la colaboración internacional porque es finita en cuanto a la búsqueda. Se están evaluando contactos para presupuestos"

Enrique Balbi - Vocero Armada 23-01.mp3

"No sabemos dónde exactamente está en ARASanJuan, sí la zona, si bien se ha aumentado esa zona en las últimas semanas hacia el norte, oeste y este". "Ya van 55 contactos investigados y ninguno ha correspondido con el Ara San Juan". "En algún lugar ahí en esas profundidades, en esos cañones submarinos debería estar".Tiempos de búsqueda: "Los tiempos normales de búsqueda de un submarino son entre 15 y 20 días. En este caso estamos en el día 68. No hay solo un buque de búsqueda. Este es un caso único". "Si uno se gu&iac ute;a por la historia, hay casos que no se encontraron".Colaboración internacional: "Hay cinco buques que buscan al Ara San Juan. 4 argentinos, uno ruso". "Se va a terminar la colaboración internacional porque es finita en cuanto a la búsqueda. Se están evaluando contactos para presupuestos"