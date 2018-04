Ernesto Da Ruos: "Espero que La Trinidad de Palermo tenga los elementos para poder llevar a cabo la visualización de las imagenes endoscópicas"

Ernesto Da Ruos - Perito por parte de la fmailia de Perez Volpin 09-02.mp3

"No se tiene todos los informes correspondientes para decir que hubo una mala praxis en este método de endoscopia". "La enfermó entró con un dolor abdominal". "Si hubo lesiones en el estómago y el esófago se van a estudiar". "Toda la autopsia fue filmada con presencia de ocho o 10 peritos". "Hoy no se sabe de que murió Pérez Volpin. Hay pocas posibilidades que la anestesia haya tenido que ver". "Todos tenemos claro como fueron sucediéndose los actos que llegaron hasta el final. Los pasos que llevaron a este término fueron muy rápidos. Están claros esos pasos previos".Filmación de endoscopia: "No sa bemos con certeza si la endoscopia fue filmada. En lugares muy especializados es normal que se filmen las endoscopías". "No conozco como trabaja la Trinidad. Espero que La Trinidad de Palermo tenga todos los elementos hacer una buena endoscopia".Endoscopia: "Lo que pasó es un poco inexplicable. Las complicaciones en endoscopías altas son bajas". "La endoscopía se hace una con sedación, una anestesia muy suava. Se elimina rápidamente del cuerpo".Familiares: "Ayer, tuvimos una reunión con los familiares. Están angustiados". "Se les explicó qué vimos y que podía ser. Quedaron conformes con la explicación que nosotros le dimos"