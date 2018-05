"Es el peor momento del gobierno de Macri"

Repasá las principales frases de la entrevista:

"Tengo respeto cívico por Elisa Carrió, me sorprende las declaraciones, no porque no haya personas buenas o malas, pero si puedo decir que la UIA sabe que Argentina para su normalización tiene un panorama complejo, que las cosas no se resuelven con corridas cambiarias, nosotros queremos invertir, dar valor agregado."-"Me parece que el juicio de valor de Carrió puede ser por un estado de animo de preocupación, desde la Industria estamos ocupados en que Argentina pueda crecer, invertir y producir las divisas. No me siento aludido"-"Seguramente es el momento más dificil del Gobierno de Mauricio Macri y espero que la situación se encamine, tenemos confianza en el Presidente Macri y la Oposición. Todos debemos entender que los que estamos adentro somos los argentinos."-"Nosotros hace 20 días estuvimos en Washington con los empresarios de todo el mundo y no se creía que iba a pasar estos"-"Cuando en el 2008-2009 se construyó el G-20 para que las crisis internacional no impacten tanto."- Ajuste salarial: "Tengo muchas décadas de negociaciones, en el sector empresario lo que prima es la racionalidad, si hay diferencias entre inflación y realidad pondremos todo sobre la mesa."- Aumento de precios: "Hay sectores que tienen insumos importados, entonces tienen más incidencia que trasladan a los precios. Hoy nos reuniremos en Copal para debatir las cosas"