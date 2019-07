"Es lamentable que nos tilden de K para estigmatizarnos o desprestigiarnos"

Juan Pablo Mazzari.mp3





Juan Pablo Mazzieri, secretario de prensa de APLA, habló con Luis Novaresio sobre el reclamo de los gremios aeronáuticos.





Repasá las frases de la nota





-"Hemos modificado la modalidad de comunicar lo que estaba sucediendo en la política aerocomercial y hoy vamos a estar en Aeroparque pero no en asamblea, sino en una campaña de concientización. No habrá interrupción operacional ni suspensión de los vuelos, que es lo que nos pedían permanentemente: que encontremos métodos alternativos que no impacten en los pasajeros; en ese sentido estamos yendo, pero tampoco es suficiente, porque el ataque al que somos sometidos los trabajadores y la conducción sindical es virulento; Aerolíneas Argentinas ha abierto un canal para que usuarios denuncien a pilotos. Con esto se termina corriendo el foco de lo que venimos denunciando".



-"Avianca hace cuatro meses que no cobra, Andes y Aerolíneas Argentinas se achica, como Latam, en contra posición a lo que dice el Ministro Guillermo Dietrich"



-"No tenemos previsto demoras ni paro. Tengo entendido que el gremio de los tripulantes de cabina mañana tiene algo similar"



-"Decir que somos un gremio K es una manera de estigmatizar, para correr el foco de lo que pasa. Nosotros somos representantes de un colectivo de pilotos con diversas ideológicas, lo que hacemos es defender a nuestros compañeros. Este gobierno quiere estigmatizar la conducción sindical"



-"Hemos escuchado los requerimientos, el pedido de los pasajeros en vacaciones de invierno, por eso no tenemos previsto paro pero cuando tomamos métodos alternativos nos descalifican y no abordan el tema"



-"Se firmó un acuerdo de cielos abierto con Estados Unidos"