Luis Novaresio basó su comentario editorial en el proyecto encabezado por Daniel Arroyo, junto a figuras como Marcelo Tinelli, para combatir el hambre en nuestro país.





Sus elogios hacia Daniel Arroyo: "Creo que todos estamos de acuerdo con que será un gran Ministro de Desarrollo, ha sido un gran ministro en la gestión de Néstor, se fue, fue muy crítico de los Kirchner, y ahora vuelve comentando que se crearán tarjetas alimentarias para 2 millones de personas con el fin de combatir el tema del hambre"





Sobre el consejo asesor para luchar contra el hambre: "El que más ligó fue Tinelli, y yo siento de verdad que es muy difícil intentar hacer cosas en la Argentina de la grieta. Me puede gustar más o menos su trayectoria en televisión y como empresario, ¡pero qué difíciles que somos! Es la vieja historia de gritar para que nadie haga nada. Celebro que se junten por algo que debería avergonzarnos a todos. Coco Basile salió criticando duro a Marcelo Tinelli, sospecho que debería haber una interna del fútbol entre ellos, desconozco. Me sorprendió. Todavía no arrancaron y ya están desactivando una idea que salió desde ellos para paliar el hambre. ¿Cuál es la pretensión? ¿Que nadie haga nada? Espero que no se desalienten. Si la idea es sostener la grieta en un tema como el hambre, estamos fritos como país, estamos condenados a ser lo que somos: un país pobre y sin esperanzas de un futuro"