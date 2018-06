"Es un error utilizar la categoría discriminación religiosa ante la suspensión de un partido"

REPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES





-"No tengo información que la Federación Israelí pedirá la suspensión de Argentina en el Mundial. Entiendo que el empresario quiera reclamar, pero no creo que sea causal para apartar a la selección nacional."



- "La relación de Argentina- Israel está por encima de este episodio."



-"Es obvio que alguien que tuvo un acuerdo comercial lo haga."



-Relación con el Gobierno argentino: "El martes a la noche el Presidente de Israel preguntó si se podía jugar, no he escuchado si se jugará después. Esto lo maneja la AFA, ellos coordinaron el partido"



-"Nosotros le hicimos llegar a AFA elementos que mostraban la sensibilidad que daba que el partido se haga en Jerusal&e acute;n, tras el movimiento de la Embajada de Estados Unidos"



- Lo ve como discriminación religiosa: "Con esa valoración estaría en un plano equivocado. Lo que se dijo por las redes sociales generaron un temor en lo jugadores que deben estar tranquilos"





