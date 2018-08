-"Ayer me presenté ante Carlos Stonelli para dar detalles de la testimonial de la semana anterior. Hay secreto de sumario en la causa. Yo explicó el sistema de asignación fraudulenta de obra publica"



-"Es un sistema delictual que parte del Estado, lo que sería una administración fraudulenta."



- Te sorprende Claudio Uberti, Martin Larraburu: "El sistema es el mismo, cambian los actores por rubro. No me sorprende. Para mí la relación de los privados con el Estado es fácil de comprobar."



-"La plata está, y no creo que afuera. Son volúmenes grandes de dinero, no se puede sacar al exterior fácilmente. No creo que se encuentre, entre que la causa se inicia y se desarrolla le das tiempo a sacar el dinero"



-"Para mí no vas a encontrar la documentación de una coima, como en el caso de Ricardo Jaime, Causa Hotesur o Sauces, si tenes el dato de como se hizo la licitación"



-"Cristina Fernández hizo una nota a los senadores de su bloque, no tiene entidad en como hacer un allanamiento. Es una cuestión política, nada más."





N72931407.mp3