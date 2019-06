Escándalo en Brasil: Filtran mensajes entre Sergio Moro y fiscales durante la investigación a Lula

Gustavo Segré.mp3







Gustavo Segré, analista político y profesor de la Universidad Paulista, habló con Mariana Contartessi sobre el escándalo que envuelve al Ministro de Justicia de Brasil Sergio Moro.





Repasá las frases de la nota





"Hubo un hackeó al celular de Moro y se tomaron chats de un grupo que había fiscales, investigadores y Moro, allí se observa que decían que hablaban que estaban acusando por noticias periodísticas, mencionan a Petrobras y el enriquecimiento de Lula. Es un tema grave porque se trata de contacto del juez con el Ministerio Publico, en ese momento no debería haber contacto".



-"Es ilegal la obtención del material, al margen es una cuestión grave. El comentario del Juez no haría caer la investigación".



-"Igual debe investigarse esto".



-"Sergio Moro sabía que no debía hacerlo"