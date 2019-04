Escándalo en el aire: "Tuvimos suerte, tragedias pueden suceder todos los días"

Marcelo Uhrich.mp3







-"Los aviones deberían estar en una distancia superior a los 600 metros y no en un tráfico concurrente, como pasó acá, pero esto está pasando muy seguido y sale a la luz porque alguien viralizó el audio de lo que estaba sucediendo en la torre de control y lo mandó por Whatsapp".



- "Esta situación se viene advirtiendo y reclamando desde hace tiempo; cuando hablamos de la revolución de los aviones hablamos de este tipo de cosas: hay falencia en radarización y en tránsito aéreo".



-"Es mucho el tránsito aéreo, falta de radarización, sobrecarga y presión laboral sobre aquellos que controlan el tránsito. No es normal que se traten mal, pero el nivel de estrés lleva a que se enfrenten un trabajador con otro, un piloto y una controladora, por una situación que no tendría que suceder".



-"Somos un país mediocre, hay precariedad, vemos un aeropuerto trucho como el de Palomar, ni siquiera está a nivel de un aeroclub internacional".



-"La aproximación que vimos entre los aviones fue terrible, pero es la situación que vive el país: tuvimos suerte, tragedias pueden suceder todos los días".



-"El único sindicato del Mundo que invitó la empresa Boeing para solucionar el tema de los aviones fue APLA, porque Argentina fue el único sindicato que dijo que no volaba más los aviones. Los argentinos nos preocupamos mucho por la seguridad"



-"El 30 de abril hay paro de actividades, no hay vuelo".