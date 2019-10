"Está mal que Zlotogwiazda haya muerto, es injusto"

EDITORIAL LUIS NOVARESIO.mp3



"Quiero hablar de la campaña: esto de la CONADEP de periodistas no lo entiendo, me parece un disparate monumental, una ridiculez. No le voy a explicar a Pérez Esquivel qué es, él debe saberlo. Por otro lado, lo del Presidente y la tarjeta. ¿Quién lo está asesorando? Le doy la razón a Bazán: o lo asesoran mal, o efectivamente lo piensa. Lo otro tiene que ver más con nosotros, es la muerte de Marcelo Zlotogwiazda. No soy amigo íntimo de Marcelo... mirá, me cuesta mucho referirme a él en pasado. No puedo. Zloto venía a Debo Decir siempre, la última vez fue hace un mes, fue genial y nos pegamos un abrazo fenomenal. Voy a contar algo que no sé si está bien que lo cuente. Tenembaum me decía que hagamos un programa con Zloto y conmigo, porque está entrando en quimioterapia, y me dijo: si lo resiste, vamos todos a festejar. Y si no lo resiste, es algo que quiero que esté. Y fue tremenda la entrevista, me encantó verlos, no coincidir, fue un privilegio para mí escuchar. Siempre digo que las mejores entrevistas son las que el entrevistador está más callado, como psicoanalista, y así fue. Y dijeron algo que me sorprendió mucho: Zloto dijo que aprendió algo de Tenenbaum que es la sensibilidad como herramienta de trabajo. Y Ernesto dijo que aprendió de Zloto la consecuencia y la rigurosidad. Y yo confieso que durante mucho tiempo Zloto me pareció un cabrón. Es la persona más dulce y encantadora. Coincidíamos en el gimnasio en Núñez, él corría, corrió hasta hace muy poquito. Sentía que se había armado un vínculo. Yo siempre pregunto, en todas las entrevistas: "nos morimos, ¿y qué pasa?". Y en la entrevista con Zloto, antes de empezar, me dijo: ¿me vas a preguntar, no? Yo sabía que me hablaba de la muerte. Y lo hice, pero fue algo que me costó mucho y fue muy difícil porque ninguno de los tres podía hablar, de las lágrimas que teníamos en los ojos... (acongojado)... No voy a poder hablar... Insisto, no era mi amigo... Ayer sentí que era injusto que se muriera, que está mal. No tengo dudas de lo que estoy diciendo: está mal que se haya muerto. Perdón, no puedo hablar más."