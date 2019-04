"Estamos tan lejos del abismo que dice la oposición como el paraíso que cuenta el gobierno"

-"Algunos economistas me dicen que será un año más triste de lo que parece, estamos muy lejos del abismo de la oposición, pero también estamos lejos del paraíso".



-"El clima político enrarece la economía, será un año perdido. A mí el año electoral me da igual al 2015, un kirchnerismo ganando las Paso, las generales justa, y el ballotage lo gana el Gobierno".



-"María Eugenia Vidal sigue siendo la persona con mejor imagen del país. Mauricio Macri baja pero poco, Cristina Fernández está estable. El sistema político está ansioso por las elecciones, por la economía; no así la opinión pública que ya tomó la decisión, 35 para un lado y 35 para el otro; deciden los 30 que no saben".



-"El votante de Cristina Fernández es solido, no sube con Cristina, ni baja sin Cristina. Tampoco les importa la justicia".



-"Mauricio Macri tiene un techo del 35 por ciento, pero nunca es fijo. La sociedad argentina está muy politizada, porque veremos qué hace el votante si ve que Cristina Fernández gana".



-"El Mercado tiene un tamaño del 30 por ciento, que dice no quiero a Macri ni a Cristina Fernández, pero para esa necesidad hay muchos puntos, la Izquierda, Gómez Centurión. El mejor tercero puede aspirar a 15-20 puntos, no le alcanza para la segunda vuelta. Roberto Lavagna mide 9 puntos; más que Sergio Massa".