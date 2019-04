"Estas son medidas necesarias que van a aliviar a las PYME"

Pedro Cascales.mp3







-"Varias de las medidas fueron propuestas por CAME y están en línea con lo que venimos pidiendo. Son medidas que las Pymes necesitan, será un alivió financiero para las Pymes, incluso se pueden modificar muchas cosas. También se quita las retenciones a las Pymes que empieza a exportar o exportará más"



-"Entiendo que la exportación mueve poco el amperímetro de la economía en general en Argentina y aún menos de las PyME... pero las retenciones eran cuatro pesos por cada dólar exportado y eso era mucho dinero que quedaba fuera de la PyME por cada exportación".



-"La eliminación de las comisiones a los depósitos en efectivo es bueno para la Pyme, que el pago de las tarjetas se ade lante es bueno también"



-"No sé si las medidas que anunció el gobierno alivian hasta octubre; creemos que esto tiene que complementarse con más medidas, porque en todo caso es un alivio parcial".



-"Las medidas deberían incluir financiación en cuotas con un interés sustancialmente más bajo para el consumo y alguna medida impositiva fuerte para las PyME de acá a futuro y eventualmente con algún blanqueo laboral con posibilidad de reinserción del treinta o cuarenta por ciento de la masa de trabajadores en la informalidad... con esto no alcanza".