"Estoy podrido de comparar peores y no resaltar mejores", la editorial de Luis Novaresio

El conductor de Novaresio 910 realizó su habitual editorial. Esta vez, con una perspectiva económica, poniendo la lupa en los números de pobreza.





Te cuento algunas cosas de la reunión de Alberto Fernández con el FMI. Primero, fue recibido como Presidente. Le dijeron varias veces Presidente y él se puso en el lugar de candidato. Le preguntaron qué iba a hacer con la deuda. Obviamente, no va a defaultearla, pero sí habló de modificación de los plazos. ¿Qué significa? Significa que "no vamos a cumplir".





En los últimos 50 años, tuvimos 27 acuerdos con el FMI. Una vez cada dos años. Un país desquiciado. ¿Está mal ir al fondo? Sí, pero demuestra un fracaso estrepitoso de la política que llevaste adelante. Otra vez no cumplen lo que dijeron que iban a cumplir hace 15 minutos. Le preguntaron a Fernández cuál era su idea de re discusión de plazos y dijo que él no estaba gobernando y que el dinero que el FMI le dio al Gobierno se usó para la fuga de capitales en una bicicleta financiera, los puso en una situación incómoda y los hizo corresponsables del préstamo más largo de la historia del mundo, sin metáforas. No hay otro país en el mundo que haya ido al FMI como Argentina, no hay otro país que se haya endeudado como Argentina en estos años. ¡No hay!





No sé si vieron que está circulando el hashtag #VacíoDePoder. ¿Cómo salís de una situación en donde el Presidente es el jefe de una campaña que perdió por 15 puntos? ¿Cómo se llama este período? Aritméticamente es posible que gane Macri, pero es muy dificil. Por eso la angustia de María Eugenia Vidal, y el FMI se da cuenta que están haciendo malabares.





Después, algo que mencionaba Candelaria. ¿Me das las cifras de pobreza de Buenos Aires? "En la Provincia, el 14,5% de los chicos pasó hambre el año pasado. 4 de cada 10 chicos comen en comedores comunitarios o en escuelas" (Candelaria de la Sota). De esto estamos hablando, es dramático. No sé si la campaña electoral está al tanto de este drama. No siento que estén a tono. Que gane Alberto, que gane Macri, que gane Espert, no me importa, pero se tienen que sentar a hablar y laburar para que esto no pase más en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más rica.





Y ahora, en un sistema que genera este nivel de pobreza, aparece un señor en Tucumán que ofrece 5000 pesos si Macri pasa a la segunda vuelta. ¿De qué estamos hablando? Hoy hablamos con él: (AUDIO BLASCO) A mí me parece sintomático este tema. Como el gobernador regala bolsones, que es ilegal, yo regalo 5 lucas de mi plata, que no es tan ilegal. ¿Y si probamos con algo legal? Esto pasa en la política. Yo hice las cosas mal, pero ellos fueron peores... Pero uno de cada dos pibes es pobre en Buenos Aires.





Lo digo en el día de la radio, medio de comunicación del que me siento devoto, fanático y por el que siento un especial respeto, en general, y en particular por esta radio. Vos sabés que no es sencillo trabajar en los medios de comunicación porque están en crisis, porque el nivel de grieta y dogmatismo que existe es inmenso Nosotros somos privilegiados, lamentablemente. Digo lamentablemente porque debería ser lo habitual. Lo hacemos con mucha libertad. Estoy podrido de comparar peores y nunca resaltar a mejores. Lo estoy diciendo en la radio, en un lugar donde los locos de la azotea lo pensaron y nosotros humildemente tributamos con esa misma libertad