Etchevehere: "Todos debemos rendir cuenta y responder las dudas que haya."

Luis Miguel Etchevehere - ministro de Agroindustria 19-02.mp3

Sobre Valentín Díaz Gilligan: "No hubo un abordaje especifico en el retiro, todos los ministros planteamos los proyectos para el año, mejorar la coordinación de los ministerios. Hace 10 días publicamos que se bajaron aranceles en el Senasa, seguir con las mesas de competitividad para plantear los problemas de los diferentes eslabones y otro tema clave es las lluvias."-"Hubo una conferencia de prensa del Jefe de Gabinete y Mauricio Macri, pero no fue un tema el de Díaz Gilligan."-"Yo coincido que es una cuestión privada, de la actividad anterior del funcionario que aclarará y presentará las pruebas necesarias. Todos debemos rendir cuenta y responder las dudas que haya."- Paula Oliveto y N egri piden el apartamiento del funcionario: "El punto principal es mostrar transparencia y dar confianza"- Bono de la Rural: "Ya devolví el dinero a la Rural."- Denuncia de su hermana: "Lo que habla es una cuestión privada de la sucesión de mi padre, todo lo que haya que aclarar lo hago, pero esto es un tema estrictamente personal."- Por qué devolvió los 500 mil pesos?: "Era un reconocimiento a mi trabajo por parte de la Entidad, era excepcional. Lo evaluó la Comisión directiva."- Liquidación de divisa de los productores de granos: "Lo primero que debe pasar es que llueva, los productores deciden cuando vender."-"No escuché la marcha peronista en el retiro, vi mucha cordialidad. No pensé que había tanto nivel de coordinación en los Ministerios que alivia la tarea y nos hace ser m& aacute;s eficientes. Hay coordinación entre Aduana, AFIP, Cancillería, Agroindustria, Hacienda, Producción."NOTA DESGRABADA