Eugenio Semino: La canasta básica de jubilados està por encima de los 17 mil pesos. Es inexplicable querer decir que se puede vivir con 7 mil

"Lo que se vio en el Congreso es una representación de la sociedad Argentina. Cuando pasa esto no hay dialogo, ayer no se habló de seguridad social, no había una idea. Quienes debatían les importaba muy poco que se debatía y de quiénes se debatía. Los jubilados no existían, por un lado estaban los que decidieron la apropiación de un recurso de la seguridad social, una medida de economía y estaban los otros que le quieren hacer pagar un costo político a los que se apropian del recurso. Vamos por mal camino."-"Es una ratificación de que nunca los jubilados que ganan la mínima cubren un 40 por ciento de las necesidades básica. La canasta básica dio 17.500 pesos."-"Es difi cil discutir lo obvio, escuché a muchos diputados tratando de explicar como con 7 mil pesos se puede vivir, o como aumentar 800-400 varía la situación de un jubilado."-"Hoy los jubilados no son reconocidos como sujeto de consumo, por lo cual en una sociedad de mercado si uno no es consumidor pasa a ser sujeto consumido"-"El sistema de salud está en el peor de los mundos"-"El proyecto que se plantea es inconstitucional. Hay una perdida de derecho. Escuchaba al Ministro de Economía diciendo estaríamos en condiciones de afirmar que la inflación.... La formula que se aplicaba daba un empate. Va a contradecir lo que planteaba la reparación histórica."