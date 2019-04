Ex abogada de Leonardo Fariña: "Declaró completamente guionado"

-"Leonardo Fariña tuvo un encuentro con el Ministro de Justicia una vez que ya estaba excarcelado y acogido al programa de protección de testigos. Esa reunión se tuvo en el ministerio y se plantearon las cosas que a Fariña le incomodaban en el marco de las restricciones que el programa le imponía".



-"De esa charla surgieron otras inquietudes de Fariña, como la fecha próxima de su juicio a cargo del juez Carlos Rozanski; en ese momento el ministro le contestó que se quedara tranquilo porque Rozanski, al igual que Daniel Rafecas y Eduardo Freiler, estaban afuera".



-"Fariña declaró completamente guionado y eso es el motivo por el que yo terminé siendo víctima de esta organización e ncabezada por Marcelo D'Alessio, a la que también pertenece Fariña".



-"Yo fui victima de la organización donde estaba D'Alessio. Yo acompañé todas las pruebas objetivas. Querían que no hable que Fariña fue guionado"



-"No me arrepiento de las cosas que hago, porque todo sirve de aprendizaje, pero entiendo que no volvería a ser abogada de Leonardo Fariña".