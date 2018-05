Fabian Perroni: "Hay puerta giratoria, muchos roban para comer y La violencia de los delincuentes es producto de la droga"

Fabian Perroni - Jefe de la policía Bonaerense 03-05.mp3

"El recorrido de la línea 620, que tiene que ver con Virrey del Pino, tiene operativos que coordinamos con delegados. Se han detenido personas con armas en los operativos, pero en algún momento los delincuentes delinquen, aprovechan la oportunidad."-"La violencia permanente de los delincuentes es producto de la droga, y después hay una situación social que hace que la persona que tenga la necesidad de comer delinca. La pobreza y la exclusión lleva a que muchas personas salgan a robar."-"El Ministerio de Seguridad está haciendo un trabajo, pero el tema de la falta de inclusión hace que personas comiencen a delinquir."-"Los casos de las comisarías son diferentes, el de San Justo era una ban da que quería tomar la comisaría para liberar un detenido, por suerte el personal estaba allí atento. Los delincuentes tienen un desprecio a la vida, entraron a matar. En Quilmes era un puesto de seguridad."-"Tengo dos hijos, uno es administrativo en el sector de entrenamiento de cannes. Yo a los 12 años quería ser policía, hace 40 que estoy acá. Yo no puedo ir contra la vocación de nadie, si mi hijo quiere ser policía lo será. Estamos viviendo hechos muy violentos, pero el que enfrenta el riesgo es porque tiene vocación."- Justicia y puerta giratoria: "Un gran porcentaje de las personas que detenemos tiene antecedentes, eso responde si hay puerta giratoria. Más allá que no nos guste, igual debemos ir a detenerlo."-"Se investiga el tema si el detenido de la comisaría de San Justo tenía un celular."- "Está grave el policía que balearon en San Nicolas."- Servicio Penitenciario- Comisaría: "No tienen la misma estructura, pero si el mismo protocolo. Ayer Cristian Ritondo decía que a pesar de tener las dependencias con exceso de gente no es motivo para no detener delincuentes. Los detenidos dependen de los jueces, no de la policía, ni el Servicio Penitenciario."-"Hay un trabajo permanente de la seguridad, la policía está siendo capacidad, con aportes tecnológicos, teléfonos encriptados. Hay una lucha grande contra el narcotráfico porque a su alrededor se generan muchos delitos. En las Villas el Ministro y María Eugenia Vidal están ingresando con la policía. Yo aconsejo no estar distraído."-"Un policía gana 20 mil pesos"-"Yo ganó 70 mil pesos, todos los días las 24hs. Yo di todo, tengo 40 años de servicio, pero quiero dejar todo. Yo siento que tenemos una Gobernadora y un Ministro que nos apoya, por eso sigo."AUDIO DE LA NOTA