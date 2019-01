"Falta una autocrítica de todos los sectores"

Con respecto a los cambios que necesita el sector analizó que "somos un país que tiene tecnología e industria para hacer la exportación, y los empresarios que no pueden deben hacer el cambio."





Funes De Rioja también se refirió a las investigaciones de la justicia con respecto a la obra pública "los cuadernos de la corrupción iban a parar la obra, pero no significa que no se debía hacer" y aseguró que en el contexto actual "falta una autocrítica de todos, los sindicalistas, nosotros, los políticos"



Para cerrar aseguró que "mi postura es que Argentina consolide el respeto a las instituciones, no hay que empujar a alguien, si no hay institucionalidad no hay bienestar económico"







