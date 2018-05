Fausto Spotorno: "hay dudas sobre si Argentina está logrando sus objetivos"

Fausto Spotorno - Economista 08-05.mp3

"Hubo una corrida cambiaria importante de fondos que estaban invirtiendo, las condiciones ya no daban para el negocio financiero."-"Hay cierta crisis de confianza sobre lo que hace Argentina desde el exterior, hay dudas sobre si Argentina está logrando sus objetivos. Eso me preocupa más porque da resultados de la caída de la bolsa, los bonos largos."-"Aún no estamos en estanflación, la economía está creciendo un 2 por ciento, es poco, pero Argentina no crece mucho por la presión tributaria. Además el Estado es el 46 por ciento del PBI."-"El Gobierno está yendo en el sentido correcto, el tema si está yendo rápido?. Estableció un programa gradual que requiere financiamiento todo e l tiempo."AUDIO DE LA NOTA