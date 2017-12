Federico Censi: "Me llamó Jorge Sampaoli al celular y me pidió disculpas."

Federico Censi - Secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana de Casilda 26-12.mp3

Nosotros estábamos haciendo un control de alcoholemia en el centro de la Ciudad, tenemos una política fuerte de seguridad vial. Se detiene un auto que venía manejando una joven, se le hace el test de alcoholemia da negativo, tenía bien los papeles, pero llevaba exceso de pasajeros, los cuales debían bajar"-"Cuando se baja es lo que se ve en el video. Jorge Sampaoli no intentó coimear a nadie, estaba enojado por la situación. El técnico de la selección tiene un destrato con el oficial."-"Este tipo de episodios los vivimos todos los fines de semana."-"Ayer al mediodía me llamó el hermano para pedir disculpas y luego me llamó Jorge Sa mpaoli al celular y me pidió disculpas."