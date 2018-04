Federico Pinedo: Marcha de Hugo Moyano: "Es una marcha contra los jueces"

Federico Pinedo - presidente provisional del Senado 20-02.mp3

"Es un tema que no es de corrupción, pero el funcionario consideró que el tema le hace daño al Gobierno y renunció, y se sometió a la justicia."-"Ya se le aceptó la renuncia."- Aumento de tarifas: "Yo no creo que cuando hay una situación dificil tengas que ser honesto, lo que tenemos que intentar en Argentina es dar vuelta la página y que los Gobiernos están con los buenos y no los malos, que deben administrar las cosas de todos"-"Probablemente la clase media sea la más castigada por la situación económica. Hay una Argentina con muchos pobres e indigentes. Tenemos muchos planes sociales para ayudar a la gente."- Manifestación de Hugo Moyano: "Si está llena la 9 de Julio implica que hay sectores de Moyano, trosquismo y kirchnerismo que tienen capacidad de movilizar gente. Implica que en Argentina hay gente que todavía cree que se puede hacer una marcha contra los jueces"-"Es una marcha contra los jueces, para que los jueces no actúen."-"Por supuesto que hay gente que la pasa mal en la Argentina, pero lo tenemos que revertir generando más trabajo, y Hugo Moyano no está de acuerdo. Lo que seguro estoy es que la gente no va a estar mejor si eliminamos los jueces en la Argentina"-"El Senado es un órgano complejo, y nosotros somos minoría, pero algunos creen que el Congreso no tiene que funcionar este año, por eso aspiro que se fije una agenda de mejora. Está el tema del código de procedimiento penal, que los fiscales tengan el poder, hay una ley contra el abuso empresarial, proyecto de ley para financiar a las Pymes"- Se va a limitar el tema de familiares en el Senado: "Supongo que sí, es algo que la vicepresidente va a plantear en la reunión del Presidentes de bloques. Estoy de acuerdo"-"Estoy en contra de la despenalización del aborto."- Sobre las mujeres que mueren por abortos: "Debería haber una atención de salud mejor, y mejores sistemas de adopción"