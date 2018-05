Fernando Aguirre: "Los precios siguen subiendo. NO hay dudas"

Fernando Aguirre - vocero de la Cámara Argentina de Supermercados 03-05.mp3

"Se renuevan los precios cuidados por cuatro meses, funcionan cada vez menos, son una distorsión porque el precio es menor que el real. Ese tipo de cosas deben dejarse de lado y pagar por las cosas el precio real."-"Los precios siguen subiendo, el tema inflacionario no se terminar de resolver, se habla muy poco de la economía en negro que es inflacionaria."-"Si el costo de los productos sube no hay manera que no se suban los precios, además el comercio tiene la tarifa de la electricidad. El país gasta más de lo que producimos."AUDIO DE LA NOTA