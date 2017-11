Fernando Burlando - Abogado 02-10.mp3

"Estoy con Barby Franco, muy bien los dos. Vinimos a ver una obra al teatro de este hotel de Las Vegas, había mucha gente que iba al recital de música country. Empezó la obra de Michael Jackson, y se cortó. Yo le decía pasó algo raro."-"Al rato, no nos informaron nada, nos dijeron que nos quedemos sentados. Los periodistas argentinos nos decían que pasaba. Luego la policía dice que nos tiremos al piso porque estaban buscando un agresor."-"Se critica la prevención Argentina y acá la prevención no funciona, debería haber más policía. Estuve muy asustado, pensé que iba a pasar algo."-"Ahora nos informaron que nos iban a sacar en camiones al Aeropuerto, no sé qu& eacute; pasará, no se sabe nada."