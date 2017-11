Fernando Morales - Perito Naval 17-11.mp3

"Lo concreto es que recibimos en Infobae anoche una comunicación interna de la Armada, del comandante de transito marítimo, donde pide un operativo de búsqueda y rescate para una unidad naval."-"La búsqueda comienza cuando no se comunican, dos buques de la Armada y una aeronave comenzaron a buscar. Anoche había una versión marítima que lo habían localizado, pero no fue cierto."-"Es preocupante que a esta altura del partido no tengamos un comunicado oficial del tema"- "Son 37 personas las que están en el submarino."-"El submarino es de 1983, construido para la Armada. Las Marinas que no son potencia hace unos años le hicieron una reparación importante. Nosotros tuvimos un lugar de construcción de submarinos."