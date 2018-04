Fernando Sánchez: "No es una cuestión menor pagar en cuotas la tarifa del gas"

Fernando Sánchez - secretario de fortalecimiento institucional 20-04.mp3

Tarifas en cuotas: "Ayer fue una jornada abierta, de reflexión, ya Marcos Peña dijo el que traiga alternativas con ideas superadoras son bienvenidos todos. Es un Gobierno que escucha. Ayer Mauricio Macri se reunió con Alfredo Cornejo, funcionarios, ministros, repasaron las tarifas y encontraron una solución que no es menor."-"No podemos mentirle a la gente, tenemos un problema grande heredado del anterior Gobierno, las cosas cuestan y Argentina consume mucho. Frente a esta realidad es que tenemos que lograr cumplir el plan fiscal, que se pague lo que cuesta haciendo que esto se pueda hacer"- Tal cual están las tarifas es impagable, si no no dan un plan de pago, te parece dar cuotas con intereses?: "No es una cuest ión menor pagar en cuotas, eso lo propuso la UCR y Elisa Carrió, no es lo mismo poder pagarlo que no pagarlo"Luis Novaresio, conductor: "Yo pago el 21 por ciento del IVA, se me corta la luz, la salud es pésima, el transporte también, por otro lado, si es impagable ponerle intereses a las cuotas no lo resuelve"Fernando Sánchez, secretario de fortalecimiento institucional: "Hay revisión de tarifas y es más pesado pagar porque es más caro. No hay aumento de la morosidad y tampoco hay reducción de consumo."Luis Novaresio, conductor: "La gente paga las tarifas porque se la cortan"Fernando Sánchez, secretario de fortalecimiento institucional: "Las tarifas siguen subsidiadas, hay mucha tarifa social. Buenos Aires consume el doble de gas que Montevideo."-"Argentina no es un país pobre, pero no podemo s revolear el gas y la energía."Luis Novaresio, conductor: "Basta, dejen de usar el argumento del Kirchnerismo, ustedes ganaron las elecciones para cambiar las cosas, no para que lo recuerden cada cuatro minutos, es aburrido."Fernando Sánchez, secretario de fortalecimiento institucional: "El interés no está establecido, lo debe decidir el Ministerio de Energía."Candelaria de la Sota, columnista: "No podes comparar a los vecinos con nosotros."Fernando Sánchez, secretario de fortalecimiento institucional: "Hay muchos argentinos que no tienen red de gas, ni de agua. La garrafa se paga más."-"Tiene que cambiar el habito de consumo."AUDIO DE LA NOTALuis Novaresio, conductor: "Dan tres cuotas con intereses... es imposible pagar la tarifa."Fernando Sánchez, secretario de fortalecimiento institucio nal: "A vos te parece justo lo que se pagaba en Buenos Aires, cuando el resto del país pagaba más?."Luis Novaresio, conductor: "A Rosario le pusieron un aumento igual, con una base superior."Fernando Sánchez, secretario de fortalecimiento institucional: "En electricidad no pagaban mucho, no se aumenta igual"Luis Novaresio, conductor: "La Unión Industrial de Santa Fe trae a refrigerar su carne a Buenos Aires porque le sale más barato."Fernando Sánchez, secretario de fortalecimiento institucional: "Para los próximos aumentos van a tener en cuenta todo, la revisión técnica está hecha, en octubre no se consume casi gas. No se va a modificar."- "No se estableció un plan de cuotas en gas y agua."-"No funcionaba el sistema entero, queremos que la tarifa sea razonable, que se tenga en cuenta el bolsillo de la gente, y la gente debe ser consumidora racional porque nos lo cobran."