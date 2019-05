Festejo en Córdoba con vistas a la Casa Rosada

Editorial.mp3







Por lo menos hay tres temas, tres y medio, me atrevo a decirlo. El primer tema, sin la menor duda, es como dice gustavo la muerte de estas dos personas a metros del congreso de la nación, en donde a las siete de la mañana hay dos personas disparan y se pone escapar este nivel de espacio sabe que ahora y la versión de gustavo que es muy respetuosamente evitado avanzar sobre algunas cuestiones todo indica que el móvil tiene que ver con la cuestión personal de diputados a dos con una actividad si los llevaba al no poder resistir esta situación y que como sucede en algunos lugares existe un código penal distinto que el código es arte que nuestros testifica de premios lugares en el juego en el narcotráfico en sitios hay un código penal distinto es no cumplir con la palabra empeñada voy te mato por todo indica que va para ese lado para la justicia y para ayudarte esclareció están detenidos enhorabuena están detenidos los responsables uno que fue indagado dijo que efectivamente el tirador no hizo propuesta va afuera decir que es el que va a ser nuestra tejiade si va como no comprender la circunstancia desde el caso de los deportes y desde el control dentro del auto exactamente como que está descontrolado que iban a asustarlos y van a decirle si no cumplir con lo que te habías comprometido a cumplir te pasa algo y que se desbocó increíble absolutamente increíble eso no he sido con de vibración y con alevosía en plena emplear de plena vía pública en el otro tema y definitivamente también me alegran por la presencia que tiene primero algo que a mí nos deja de impactar me 92 años y un rato antes de tener que ser a internet haciendo dos horas y media el programa que polenta la verdad que es esto de verdad es entrenar la vida ya utiliza mucha experiencia oficiado mi vida absolutamente rigurosa 6 metáfora una admiración profunda como profesional por decir ir hacer un programa seis invitados soy sólo un fragmento el sábado no lucía en lo más mínimo es que como afectada y parece que sólo el tomate qué impactante músico al tiempo se celebra pero la verdad que como profesional no sé cuántos hay a la altura de de metal en en el planeta 51 años del programa uno se la cuenta éste decide ponerle son seis índice también en muchos muchos tiempos lo hizo este diario las las las decenas de miles de entrevistados clic de hecho y la verdad que bueno ojalá se recupere no se acaba decir rosario vivos y que está en el materna es una brida que para si lo complemente sin que si no queremos ningún médico es una obstrucción general por la suerte en el pliegue muy habitual en las en las cuestiones post quirúrgicas no resulta que mientras ha tenido una intervención quirúrgica pero que se soluciona con internación que aparentemente fue muy exitosa esta es la situación ambiental era bien vista para estudiar el tema de que el dibujo es el tercer tema entienda que 200 de verdad que no está tomando el vuelo del caso que en términos reales la justicia y en términos particular en la corte suprema de justicia y puede ser el disparate monumental que escuchamos de mempo giardinelli lo digo con mucho dolor pues un gran escritor bien pues un el chaqueño es un tipo fenomenal separarte es fenomenal de que hay que abolir el poder judicial necesitamos campañas y siempre sale alguno como que como vara de los otros días diciendo hay que poner el libro de ciencia y la verdad que yo digo para ver con tu cariño y con todo respeto para después seguir representando a todos los docentes con semejante al premilitares sea alcahueta del cabecismo proponer el libro christina como texto escolar y tú lo digo para él representa el gremio más para mí más importante que es el docente la provincia más importante después la de tracción alcahueta pues seguir siendo el que te pregunta cierro el paréntesis ayer irina hauser en página 12 publica en tapa una noticia que hizo un novio reflejada en casi ningún lado y es que de acuerdo a la investigación que se hizo al menos en 10 casos el presidente de la corte suprema falló en empresas donde alguna de las de los contendientes del juicio habría sido asesorada por el i3a externos en cambien de la actividad privada cosa absolutamente normal lo que se me han ido muchos jueces se enojan cuando digo a mí me alegra que profesionales de la profesión liberal no de la carrera oficial entrelazar jueces por muchas cuestiones su vida litigaron no tiene la menor idea de lo que sin pararse una mesa entrada a ser un comparendo bancarte que te maltraten tú está bueno que los abogados de la profesión liberal entren a la justicia 1ro secas viene de la actividad privada es el de empresa muy importante es cablevisión la nación clarín farmacia entre otras está puesto en el currículum y no lo estoy inventando ayer irina hauser que es una muy tradicional bodega que hace esta información oficial mostró que cuanto menos diez casos en los que fashion rosenkranz en en edificios en donde una de las partes aversiones es orar por él se siente la corte no veo ninguna explicación por parte de la corte por es muy temprano eso también a mí se me ocurre que los jueces a las 8 de la mañana espero que los muchos jueces no todos los jueces muchos pues se arrancan al mediodía ustedes pues son los que faltan sobre bueno importa lo digo capaz que hoy tengamos alguna explicación de cómo el doctor ross en france aparece imputado de esto que es una colisión de intereses fenomenal está en contra de la ley ustedes vieron esto es muy racional el cuarto tema es en el medio sería es el de juan schiaretti wta que ha sido impactante el triunfo en la provincia de córdoba las provincias como córdoba santa fe en la provincia de buenos aires no son muy leales a otra cosa más que el resultado una gestión que no no no funciona tanto la tradición de siempre voté a voy a votar por mantenido ejemplos de voto macro y masivamente pero tres desde lo compitió de la sota como gobernador y ahora pone el 50 y redondeó 54 por ciento el 54% de votos cuantos políticos en el país en condiciones de tener más de 50 por ciento los votos en territorio propio 18 sacó mario negri 18% el hombre que fue pasado por la casa rosada por elisa carrió no digo no será que dice carrió también te anda voto yo sé qué decir ahora viene el ejército de trolls a recordar pero si la tienda adultos este barrio y 11% mestre no me dice nada el intendete color de lo que yo suelo su alma porque en la estructura la estructura del oficialismo a nivel nacional en el banco y lo otro que quiero detenerme ahora todos los familiares que el tema yo no tengo ninguna información porque lamentablemente que de ti ha hecho algo que saludo como persona que no soy de la capital federal y maldigo como periodista que trabaja le digo saludo por tipo no se montó en la campaña nacional no vino los medios nacionales a la campaña está muy bien eso digo a nivel roba porque eso trabajo acá y nada el tema pero habla también de una cierta coherencia o si digo ayer en su discurso que a mí no me sonó como un discurso de un mero gobernador con todo respeto lo del mero gobernador una persona que habló de la grieta tema nacional de la del equilibrio fiscal soy contador y con el tema nacional a 100 temas absolutamente habló de la necesidad de construir nuevas acaba de ganar cuáles son las nuevas alternativas que va a costar una persona que sólo aspira a gobernar 4 recuerdo dijo vengo a un colegio militar estudié servicio por lo cual podría ser el jefe las fuerzas a quienes que se la fuerza en manos del presidente nación un gobernador lo supo las dudas miraría con la atención y vería así para los cordobeses a los que les pesa y un dirigente que se postula para ser gobernador puede hacer un salto yo diría a ver cuánto pesa más así que no arranca ninguno de los candidatos distintos al kirchnerismo para encabezar la oposición si pesa más eso o el cordobesismo schumacher quiero decir con todas las letras de la manera que disfrutarlo ayer subí el discurso de alguien que quiere ser presidente la nación porque no tengo información porque no puedo hablar con schiaretti ni con las personas que lo rodean pero la intuición desde el discurso del gobernador de córdoba me hace decir que quien ayer habló para celebrar el triunfo de córdoba miraba mucho más a la casa rosada.