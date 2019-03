Fiscal Diego Callegari: "Contemplamos apelar a la excarcelación de Velaztiqui"

Diego Callegari.mp3







Diego Callegari, fiscal de la causa Natacha Jaitt, habló en Novaresio 910 y dijo que "Hoy vamos a ver los argumentos del juez, tenemos recursos para apelar o no."





Sobre si pudieron desactivar los celulares, dijo que "Cuando lo indagamos dijo que lo había preservado para que no lo destruyan, roben. A mi no me convenció en absoluto, a mis colegas tampoco. Todos los teléfonos están bloqueados."





Además, dijo que "el tema de los teléfonos estamos averiguando cuál es el aparato que desbloquea y baja la información. En el Ministerio Público compraron uno con software nuevo, estamos esperando que se actualice"





Finalmente, sobre si el Velaztiqui es el acusado de violación, afirmó que "No me consta, pero si Velaztiqui no vive en un country privado."