Fiscal Dupuy: "Tenemos detectado el delito y hemos detenido al médico pediatra"

Fiscal Daniela Dupuy.mp3







Daniela Dupuy, fiscal a cargo Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad, habló con Luis Novaresio sobre la investigación por tenencia de pornografía infantil que tiene como principal sospechoso a un pediatra del hospital Garrahan.





Repasá las frases de la nota





-"La causa del pediatra del Garrahan está en plena investigación, con trabajo del Ministerio de Justicia de Brasil, nos vincularon códigos, se analizó, se hicieron allanamientos, cuado obtuvimos los resultados de los dispositivos informáticos, le pedimos al Juez la detención de la persona"



-"Ahora analizaremos lo que hay y profundizaremos las lineas de investigación. Se investiga la tenencia con fines de distribución, distribución y facilitación de imágenes de explotación sexual infantil"



Luis Novaresio, conductor: "Habría un nuevo detenido?"



Daniela Dupuy, fiscal: "Desconozco, pero puede ser porque se están dando muchos allanamientos. Es posible"



-"Por el momento tenemos detectado el delito y detenido este médico pediatra".



-"Estas personas tienen material que se da en el mundo y se van intercambiando, otros la producen pero no es este caso. No es cierto que hay material que se ve el Garrahan, estamos evaluando. El pediatra no está en el material secuestrado"



-"Entiendo que se debería preservar la intimidad del médico, es un caso grave. Hay que concientizar a la ciudadanía de los peligros que existen en las redes sociales porque se vulneran los derechos del niño"



-"Se negó a declarar, hoy está solicitada la audiencia, veremos que decide el juez".



-"El tema de los buscadores es largo, hoy estamos centrados en la investigación de la pornografía infantil"



-"Renunció el abogado del médico, pero ya tiene otro"



-"Tengo hijos por eso trabajo fuertemente en la prevención y concientización de la navegación en las redes sin control".



-"Por un lado es gratificante poder detenerlos, y por el otro veo familias destruidas entonces pienso como evitar esto, con los papás y los docentes".