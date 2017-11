Florencia Arietto: Detención barras independiente "Hay una mafia al servicio de la mafia."

Florencia Arietto - ex jefa de Seguridad de Independiente 30-11.mp3

"Hubo 31 allanamientos, 21 detenidos, se los acusa de presunto asociación ilícita, lavado de dinero. Una asociación de Noray Nakis con otros barras. Florencia Arietto intervino en un momento."Florencia Arietto, jefa de Seguridad de Independiente: "Recomendaría a Conte Grand que le pida a Mario Prieto la denuncia que yo presenté en el 2012 con ayuda de la comisaría 1ra. Noray Nakis es un dirigente histórico, cómplice de la delincuencia, evasión impositiva, ilegalidad, impunidad. Es una buena noticia y aprovechemos que Vitale y Conte Grand le pidan el expediente a Prieto que no hizo nada."-"En el 2012 cuando necesitamos a la Justicia no nos dieron respuesta. Antes no hicieron nada porque no les convenía por el poder de turno"-"Seguramente los otros clubes serán Racing y Arsenal, si vamos a Quilmes, Anibal Fernandez cuando era presidente le prestó el salón del club a una persona que tenía pedido de detención por homicidio. Meiszner es el mismo que apretó a Vila y golpeó a su hijo. El poder de Daniel Scioli, a Independente lo asfixiaron porque quiso desafiar el sistema. Una vez fuimos a jugar Godoy Cruz y no nos dieron la plata de las entradas."