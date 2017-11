Florencio Randazzo: "Cristina y Macri, comparten la misma enfermedad, no tienen autocrítica"

Florencio Randazzo - Candidato Senador por Frente Cumplir 02-08.mp3

Florencio Randazzo - Candidato Senador por Frente Cumplir, habló con Luis Novaresio y opinó de Cristina y de Macri, mirá lo que dijoLuis: "Estamos con Florencio Randazzo, será candidato a Senador por el Frente Cumplis. Hola, Florencio Randazzo. ¿Está a favor de despenalizar la Marihuana?".Florencio: "Pienso en mis hijos y entro en contradicción. Hay que ver como actúa. No lo tengo, esto está relacionado con la salud de los pibes".Luis: "Estoy muy de acuerdo. Sino uno se pone en un laboratorio. Pero esto traído a esta Argentina es complejo".Florencio: "Yo el otro día estaba hablando con un padre que vive en la Villa. [...] Hay que sacarlo de tema oportunista de campaña".Luis: "También se está hablando sobre el tema de la extensión jubilatoria. Mismo el día lun es entrevistamos a Emilio Basavilbaso acá por La Red".Florencio: "[...] A mi me parece que es sacarle el derecho a las personas que trabajaron toda su vida y que quieren jubilarse. A mi no me parece que ese sea un camino correcto. No es para nada nuevo ni para los que están en condiciones de jubilarse y también para los jóvenes que buscan trabajo. [...] Esto es ajuste y siempre es en contra de los más débiles".Luis: "Dicen que quieren acordar y actualizar lo laboral".Florencio: "Cuando se empieza en los 90 a trabajar el tema de la reforma laboral, había 9% de desocupados, en el 95% se duplicó hasta un 18% de desocupación. Y en el año 2001, 22%. [...] En esta Argentina no está el momento para invertir porque la tasa de interés ayuda. Lo que hay que pensar es como generar condiciones para producir y que este sea el negocio. Esto v a a para atrás".Rosario: "Usted decidió ser candidato a Senador y no a Diputado por el Frente Cumplir. Por lo tanto, si no sale primero o segundo, no entra. ¿Tiene plan B?".AUDIO DE LA NOTAFlorencio: "Yo no hago especulaciones. No es para nada. Dicho esto, nosotros estamos movilizados por nuestros valores".Luis: "El presidente Mauricio Macri le dedicó a ustedes: a CFK, Sergio Massa y a usted el tema de que "Ellos dicen que van a solucionar los problemas que generaron. Son unos caraduras"".Florencio: "Es parte del comportamiento de un chico malcriado que es este gobierno. Al contrario, yo trabajé y estoy orgulloso de eso. Todos pueden hacerse DNI, pasaporte, SUBE, pueden tomar un tren digo. Lo que dice Mauricio Macri no es sana. [...] Esto es hacer política".Luis: "¿No se habló nunca más con CFK?".Florencio: "No. Yo creo que no tenemos mucho que ver. No estoy de acuerdo de abrirse del Peronismo. La verdad que CFK no tiene autocrítica y vamos a persistir en los mismos errores. Para mi en el 2015 perdimos porque hicimos cosas que la sociedad no estaba de acuerdo".Luis: "¿Le llama la atención verla callada a CFK?".Florencio: "Yo creo que CFK candidata pone en discusión el pasado y no el futuro y eso no hace bien. Además de que el gobierno actual no tiene sensibilidad. No son conscientes que las tarifas son terribles y en el interior la gente no las puede pagar".Luis: "¿Quién tiene menos autocrítica: CFK o Macri?".Florencio: "Yo creo que los dos. Es un más del presidente. [...] Solo hay que escuchar. El que tiene una PYME tiene miedo de cerrar. El comerciante lo mismo".