Francisco Quintana: "No sería conveniente hacerle una interna al Presidente"

Francisco Quintana, Vicepresidente de la Legislatura Porteña y Secretario General del PRO, habló con Luis Novaresio sobre las negociaciones por la candidatura a la Vicepresidencia.





Repasá las frases de la nota





"Hace tiempo que hablamos con el radicalismo y la coalición cívica, ahora sí... nos sentaremos hablar de candidaturas y la formula presidencial. Primero hablaremos con el Radicalismo y la Coalición Cívica, pero si comparamos Cambiemos del 2015 y ahora la bases de sustentación es más amplia".



-"Yo me imagino debatiendo con nuestros socios la formula presidencial, lo que está claro es que el candidato es Mauricio Macri, pero sí podemos negociar quien lo acompañe. Hoy es una posibilidad concreta que el candidato a vicepresidente no sea del Pro"



-"Nosotros más allá de la formula no corresponde que se le haga una interna a Mauricio Macri, ni tampoco vemos conveniencia electoral. Si podemos discutir el compañero de formula"



- Podría ser el vice de Macri, Martín Lousteau?: "El Radicalismo debe responder que candidato propone, para nosotros debe ser alguien que el presidente se sienta cómodo"



-"El tema de Sergio Massa es una negociación acotada de la provincia e Buenos Aires, no a nivel nacional, sobre todo por las declaraciones que Massa ha tenido en relación a Macri"



-"Macri siempre tuvo compañera de formulas, más allá del genero Macri se sentirá cómodo con personas de confianza"