Gabriel Mariotto: 'Los presos sin condena son un retroceso feroz en la democracia argentina'

Gabriel Mariotto - Diputado 18-01.mp3

"El PJ no es el peronismo. El PJ es una herramienta electoral". "El peronismo es un continente ampliado de origen frentista". "Todos nos sentimos peronistas y algunos participamos, en algunos ocasiones, del Partido Justicialista".El peronismo hoy: "Yo me siento identificado con Cristina. Lo importante es hacer un decálogo de acción política". "Este gobierno está en las antípodas de lo que muchos compañeros sentimos como peronistas". "He visto un decálogo muy interesante de la Rectora de la Universidad de Lanús".Amado Boudou libre: "Interpreto la libertad de Boudou como un gesto de racionalidad entre tanta irracionalidad". "Los presos sin condena son un retr oceso feroz en la democracia argentina". "Se hizo un poco de racionalidad y Amado pudo ver nacer a sus hijos en libertad". "Toda persona que comete un delito tiene que pagar ante la Justicia pero acá no hay Justicia, hay un Poder Judicial que voltea la presunción de inocencia". "Esto de meter presos por las dudas está en otra dimensión de la construcción democrática"