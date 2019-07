Gabriel Martino: "Argentina tiene las herramientas para que el veranito económico sea permanente"

-"Argentina tiene las herramientas para que el veranito sea permanente, hay una gran chance de controlar la inflación, que la economía empiece a arrancar, que se empiecen a discutir reglas que permitan crear inversión y trabajo a largo plazo"



-"El dólar no debería atrasarse mucho más, pero lo más importante es que el dólar es la herramienta para generar competitividad en la Argentina".



-"La competitividad la podemos tener por lo impositivo, necesitamos bajar los impuestos y los gastos, el tema laboral, alguna reforma que permita tomar gente y no sea caro para las empresas, un cambio en la regulaciones. Un país que viene de ser tan regulado por décadas genera poca competitividad".



-"Tambi&eacut e;n debemos reducir costos con infraestructura, todo aquello que reduzca costos es tan importante como que el dólar no se atrase".



- "Cuando empezamos a tomar los datos trimestre contra trimestre o mes contra mes vemos que desde junio o julio la economía tiene que empezar a dar buenas noticias. El Plan Ahora 12 y el de los autos incentiva el consumo, despacito y a medida que se vaya eliminando la incertidumbre política tendremos trimestres mejores que los anteriores".