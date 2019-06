Gabriel Martino: "Lo bueno en esta suba del riesgo país es que no hubo contagio en el dólar"

Gabriel Martino.mp3







Gabriel Martino, Presidente del HSBC, habló con Luis Novaresio sobre la suba del riesgo país en la tarde de ayer y la consecuencia que puede traer en la política económica.





-"Como Argentina tiene pagos a través del Fondo toda su deuda, con el riesgo país las empresas no pueden salir a tomar créditos ya que las tasas son muy altas, entonces no es importante"



-"Lo bueno en esta suba del riesgo país es que no hubo contagio en el dólar. Los exportadores están liquidando, entonces la oferta de dólares comerciales son amortiguadores".



-"Para mí el dólar no es la mayor herramienta para dar competitividad, pero lo ideal es que acompañe la inflación. El Banco Central tiene las herramientas para que esto no se descarrile"



-"Las tasas tienen que ser positivas o neutras para el inversor, el sistema financiero tiene pocos prestamos. El Gobierno tomó buenas medida s con Ahora 12 y también son buenas las medidas que toma Dante Sica"



-"El Ministro de Economía es Nicolas Dujovne, te puede gustar o no, no voy a discutir con De Pablo. Lo que puedo decir es que Argentina necesita generar inversión y empleo a largo plazo, tenemos Vaca Muerta, Turismo, Agro industria. Lo que debemos hacer es bajar los costos".