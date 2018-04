Gabriela Baigún: "Comodoro Py no es un lugar fácil"

Gabriela Baigún - fiscal 26-03.mp3

"No es que me guste explicar por qué dictaminé lo que dictaminé, supuse que a veces la gente, los comunicadores no dejan ver si corresponde o no corresponde."- Agradece la presencia de Julia Zenko en Debo decir-"Ya fue juzgado D'Elia por la causa de la comisaría 24, lo que pasa que no está firme la condena, porque no había elementos que iba a fugarse y tiene derecho a que se revise por Casación."-"A Carlos Zannini y Luis D'Elia se les imputa el delito por encubrimiento agravado, la pena por los delitos si fueran condenados sería de 1 a 6 años de prisión, no hay una pena superior y eso nos lleva al articulo de excarcelación. La ley es clara. Esto no se aplica siempre."-" Zannini en esta causa viene por el memorándum, no por la causa de corrupción, de hecho no tengo conocimiento que tenga una causa. Zannini no tiene antecedentes"-"Libertad durante el proceso no es impunidad."-"Yo no voy a contestar lo que hacen otros colegas. Yo en dos meses tengo el juicio por la compra de la Rural y no hay nadie detenido."-"Desconozco el tema de Fernando Esteche"- Baigún es K?: "Eso es difamarme, no soy cómplice, ni K. Si fuera verdad Baigún tendría que ser sometida a juicio político. Que me googleen, todos sabemos quién es quién."-"Yo soy nueva en Comodoro Py, siempre estuve en la justicia ordinaria y provincial. No es un lugar fácil Comodoro Py, no fluye naturalmente. Para mí la política no pesa."ESCUCHA EL AUDIO