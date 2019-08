Gastón di Castelnuovo, precandidato a intendente de Ituzaingó: "Los vecinos nos dicen que van a votar a Macri"

DI CASTELNUOVO.mp3









La prioridad: "La principal preocupación que tenemos todos es la seguridad. Hay que trabajar para resolverla, creando una Secretaría de Seguridad"





Sobre el narcotráfico: "En Ituzaingó no es un problema tan grande. No hay villas, es una zona de clase media y ese problema no es tan profundo"





Expectativas para las próximas elecciones: "Nosotros salimos a recorrer y a charlar con los vecinos y la mayoría dice que va a votar a Macri a pesar de la economía"

El precandidato a intendente de Ituzaingó habló con Luis Novaresio sobre sus principales propuestas