Gerardo Milman: "Hay una probabilidad que los iraníes sean falsificadores de documentos"

Gerardo Milman, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, habló en Novaresio 910 y dijo que "Para nosotros todas las investigaciones deben ser llevadas adelante, tenemos dos ciudadanos que ingresaron con pasaportes adulterados, días previos al aniversario del atentado a la Embajada de Israel, lo cual debe levantar nuestra sospecha. Además hubo una falla en Migraciones, pasaron por diferentes hoteles, hicieron que la policía Federal los buscará y los encuentre".



Además, dijo que "Todas las hipótesis están abiertas: han declarado ambas personas, han dicho lo que tenían que decir en indagatoria, y tanto el fiscal como el juez han concluido que no deben recuperar la libertad".



"Puede que tengan vinculación no necesariamente con el terrorismo sino con otro tipo de delitos: la cantidad de pasaportes falsificados a uno le hace pensar que eso no es tan fácil, que se requiere una infraestructura", agregó.



Sobre las hipótesis que manejan, afirmó que "Yo no descarto nada, pero a partir de la toma de declaraciones de los supervisores y empleados de Migraciones no se encuentra conexión. Si bien Interpol marcaba pasaportes robados, las identidades eran correctas, fue una decisión incorrecta".



Finalmente, afirmó que "La actitud frente a los cortes es la de siempre, estaremos con policía Federal apostados para que se pueda movilizar la gente y los demás puedan protestar".