Gerardo Morales: Economía: "Ya se ven signos de crecimiento"

Sobre la gestión de Mauricio Macri: "Lo apruebo al Gobierno, vamos bien, se están haciendo bien las cosas, es dificil salir de años de caída de economía. Ya se ven signos de crecimiento. Lo apruebo bien."-"En el radicalismo tuvimos cambios, tendremos mesas de coordinación con el Gobierno, una mesa política. Vamos a fortalecer Cambiemos, hay un principio de ordenamiento para enfocarnos al año que viene en lo electoral"- Despenalización del aborto: "Estoy a favor que se discuta."- Cobrar a los extranjeros el uso de los Hospitales públicos en Jujuy: "Estamos en la implementación de un sistema de salud integral y que haya un sistema de recupero, se le cobre a las obras sociales, Prepaga s. En Chile uno para pasar paga un seguro de salud."-"En ningún país del mundo tenes un sistema publico de salud. Pagan por la prestación como cualquier argentino"Candelaria de la Sota, columnista: "Yo me atendí en Brasil en una salita y no me cobraron nada."