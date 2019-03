Germán Garavano: "Creemos que hay una situación de mal desempeño con Ramos Padilla"

Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, habló en Novaresio 910 y dijo que "El viernes se presentó por la tarde una nota dirigida al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, para que se investigue la actuación del juez Alejo Ramos Padilla; eso después lo deberá evaluar el Consejo".



Además, dijo que "Creemos que puede haber una situación de mal desempeño en la función desde varios aspectos. El juez hace un pedido de colaboración al programa de Verdad y Justicia, la presentación es extraña, en vez de requerir a los dos programas también muy importantes. Después tenemos dos notas, una de Leopoldo Moreau y otra de Agustín Rossi haciendo un reclamo; entonces creemos que hay una intencionalidad política, más que pedir información"



"El juez no es un fiscal: no tiene por tarea investigar, sino que deben garantizar las garantías del proceso, el que debe investigar es el fiscal y si uno no hace bien su tarea el juez es quien lo debe denunciar", agregó.



Sobre la polémica de que el juez esté a cargo de la investigación, explicó que "Si el juez lidera las investigaciones entonces qué derechos le quedan a los imputados. Si estamos tratando una causa tan seria como aparentemente lo es, que tiene que ver con espionaje ilegal, que se conduzca con seriedad, cuando uno promociona tanto una investigación tan preliminar es porque uno no tiene ganas de investigar en profundidad sino haciendo un show".





"Esta no es una causa que perturbe al gobierno, sino que vemos que se nos quiere involucrar con un show político en un año electoral", afirmó.