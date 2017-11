Germán Garavano: "La detención de Amado Boudou es legal"

Germán Garavano - Ministro de Justicia de la Nación 07-11.mp3

"Hay una disposición de un juez que seguramente será recurrida a la Cámara. Es una detención legal. Esto es diferente a la decisión que tomaron en la difusión de las imágenes. Las Fuerzas de Seguridad y la Justicia lo debe evitar. El juez y el Ministerio de Seguridad están investigando."- Es peligroso que se lo detenga por haber sido funcionario?: "No quiero analizar el fallo, no me corresponde. Hay que regular las prisiones preventivas, nosotros presentamos un proyecto en el Senado."-"Hay que corregir las demoras de los juicios."