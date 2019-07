Germán Garavano: "Las afirmaciones de De Lázzari fueron temerarias"

Germán Garavano.mp3







Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, habló con Luis Novaresio sobre el nuevo Sevicio Cívico Voluntario y la denuncia del Presidente de la Corte bonaerense.





Repasá las frases de la nota





-"No hice el servicio militar porque saque número bajo. El servicio cívico voluntario es un plan piloto, lo hemos analizado en gabinete, y es interesante para un grupo de jóvenes que por diversas razones dejan el estudio en la edad más difícil para encontrar trabajo, y la posibilidad de tener este tipo de actividades orientadas a la capacitación y la formación en valores es una forma de prepararlos mejor para la búsqueda de trabajo y para un compromiso con el país".



- "La escuela se está fortaleciendo permanentemente; esto apunta a que muchos vuelvan a la escuela y la puedan terminar, se hace en coordinación con el ministerio de Educación, de Alejandro Finocchiaro, donde hay fuertes programas para que los jóvenes terminen el secundario y que estén cada vez más orientados a salidas productivas o de trabajo".



-"Las afirmaciones de Eduardo De Lázzari fueron por lo menos temerarias; sería bueno que, como hizo el procurador Julio Conte Grand, explique los casos y los alcances. Cuando uno es funcionario público debe hacer la denuncia como una obligación legal, yo lo hice con Rozanski"



-"Esta es una persona que proviene de la política y me parece que su declaración va en ese sentido; me parece una pena, porque la Justicia de la provincia de Buenos Aires está haciendo avances en separar a jueces y fiscales sospechados de corrupción, como Juan Ignacio Bidone o César Melazo".



- Algunos sostienen que es cercano al Kirchnerismo: "Yo no hablaría de eso, sé que proviene del peronismo, pero creo que como presidente de la Corte Suprema Bonaerense tiene otra responsabilidad. Nosotros estamos trabajando con él."



-"Entiendo que Alejo Ramos Padilla no debería intervenir en la causa de D'Alessio. Yo denuncié a Rozanski y pedí que en mi caso no intervenga Ramos Padilla porque yo ya lo había denunciado"