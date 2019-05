Germán Garavano: "No hay ninguna persecución, la ex Presidente está cumpliendo un proceso"

Germán Garavano.mp3







Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, habló con Luis Novaresio sobre la presentación de la ex Presidente por la causa de Vialidad.





Repasá las frases de la nota





- Juicio contra Cristina Fernández: "Lo que dice Cristina Fernández no es cierto, ella forma parte de un proceso que empezó y llega a una etapa que tiene la posibilidad de defensa, el fiscal deberá probar que las personas acusadas cometieron delitos, con todos jueces designados durante de su gestión"



-"Yo creo que es la oportunidad del fiscal que formule la acusación, la campaña electoral debería empezar más adelante, no ahora, más allá del adelantamiento del uso de la formula, llama la atención que se dé muy cerca del juicio".



-"El Gobierno está focalizado en trabajar y solucionar los problemas de los argentinos, nosotros queremos mejorar la justicia. El Gobierno no está en clima de campaña".



- Sobre las declaraciones de Alberto Fernández: "Es preocupante porque uno de los motivos por los que no tendrían que ser removido los jueces es por el contenido de sus fallos, que es la mayor independencia".



-"El fiscal Carlos Stornelli está siendo investigado e interpone los recursos que él considere que debe interponer en un tema judicial. Tiene que ver con el derecho de defensa de cada uno. Lo importante es que todos nos presentemos a la justicia. No hablaré porque no conozco el detalle procesal. Yo hice una denuncia contra el Juez Carlos Rozanski"



-"Deberían explicar porque en la causa de vialidad hubo arbitrariedad, sería bueno que expliquen como la empresa fue tan exitosa"



-"Son falsas las acusaciones que me relacionan con el tema de Leonardo Fariña"