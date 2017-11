Gervasio Múñoz: "La ley indica que la comisión estará a cargo del propietario, tampoco el inquilino pagará la gestoría por los pedidos de informes"

Gervasio Múñoz - titular de Inquilinos Agrupados 25-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"La ley indica que la comisión estará a cargo del propietario, tampoco el inquilino pagará la gestoría por los pedidos de informes. El Instituto de la Vivienda será organismo de control de cumplimiento."- Es constitucional la norma?: "Es increíble que estemos discutiendo y sea tan polémico un honorario. La Justicia dijo que las provincias tienen la facultad de legislar en el tema de las inmobiliarias. Por eso se crearon los corredores inmobiliarios del país."AUDIO DE LA NOTA-"El propietario esos cinco mil pesos los negociará con la inmobiliaria. Las inmobiliarias el gran problema que tienen es que ellos cobran cuando del otro lado hay una persona débil."- Para mí los propietario s van a trasladar ese dinero a los inquilinos: "Para mí no, el propietario va a negociar con la inmobiliaria. Está mal que las regulaciones se trasladen al inquilino."-"Después de octubre haremos una campaña nacional para que esta ley que se votó por unanimidad en el Senado vaya a Diputados. Es difícil discutir el tema de alquileres en Argentina, hay que regular los alquileres."Luis Novaresio, conductor: "Lo que acaban de sancionar es inaplicable, no hay modo de controlar y se va a trasladar al alquiler."-"Estoy a favor de la ley pero si queremos ayudar al inquilino que el Gobierno le dé un subsidio, lo otro no se puede controlar. Los inquilinos son débiles porque no hay viviendas."Cecilia Bazán, locutora: "Esto no se habla en campaña."