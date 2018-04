Gervasio Muñoz: "Los alquileres aumentan por encima de la inflación"

-"De un mes al otro tenes aumentos del 35- 60 por ciento, y un 15 por ciento semestral. Los alquileres aumentan por encima de la inflación y se da porque no hay control en los alquileres."



-"Está prohibido por ley, pero es una ley vieja, nosotros presentamos una ley que tiene que ver con estos tiempos. Se votó en el Senado y ahora está cajoneada en Diputados."



-"El inquilino no negocia, obedece los aumentos del mercado, saben que si no aceptas la renovación tenes que mudarte en dos semanas y seguro te pasa lo mismo en otra vivienda."



-"La comisión de legislación no quiere darle tratamiento, y esto trae un riesgo. Nos cuesta que Daniel Lipovetzky ponga en temario la media sanción."



-"Este año el aumento salarial será de un 15 por ciento, la inflación más de un 20 por ciento y los alquileres aumentarán un 35 por ciento. Se hizo por costumbre que los alquileres aumenten de manera semestral"





alquileres.mp3