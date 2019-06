Graciela Camaño: "Considero que Sergio Massa no hizo lo mejor"

Graciela Camaño, precandidata a Diputada Nacional por Consenso Federal, habló con Luis Novaresio sobre los cierre de listas electorales y los idas y vueltas de los dirigentes.

Repasá las frases de la nota

-"No vi el partido, no me gusta la selección nacional"

-"Yo sigo en el mismo lugar, haber logrado constituir una lista competitiva y seguir ofreciendo una propuesta que no pasa por el pasado y presente es importante. Hay dirigentes de esa construcción que tomaron otro rumbo y deberán explicarle al electorado"

-"No considero que Sergio Massa hizo lo mejor, y por eso sigo, aunque quería retirarme, son años de desaciertos, pobreza política y tiene responsables, Macri con su pésima gestión, por eso queríamos una propuesta superior a Macri y al kirchnerismo, no lo veo como acierto, quizás le sirve al dirigente"

-"Es mentira que discutí con Margarita Stolbizer por un cargo, tenemos muchas cosas en comunes"

-"Yo estuve en el armado de la provincia y otras, pero no en Caba"

-"Es increíble que la discusión sea la polarización, más sabiendo que Macri y Cristina Fernández tienen un 60 por ciento de imagen negativa. La polarización es más por la discusión publica, debemos hacer el esfuerzo de salir"

-"Para mí hay casos de cambios más sorprendentes que otros, ejemplo el de Miguel Ángel Pichetto con Macri. Para mí las encuestas políticas tienen mucha influencia, se debería obviar los procesos electorales".