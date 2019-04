Graciela Fernández Meijide: "A Carrió le diría: 'te equivocaste'"

-"Por la política lo que pasa es el año electoral, desgraciadamente nos esperan más declaraciones de este tipo. Quiero creer que Elisa Carrió tuvo un exabrupto no meditado, no es lógico que se festeje la muerte de nadie, y menos de una persona que hubiera hecho falta en este momento".



-"Elisa Carrió sabe que se equivocó, es religiosa, no sé cuál fue el sentido"



-"De la Sota era un hombre que aportaba sensatez a la política, como Schiaretti, yo creo que Córdoba tiene buenos dirigentes políticos".