Guillermo Dietrich: "Coincido con Vidal que si gana Kicillof va a gobernar la Campora"

-"Al mediodía se inaugura el viaducto San Martín, que es el segundo que se termina. Este tiene un viaducto hasta Palermo. El tren estuvo sin llegar un tiempo a Retiro, pero hoy comienza a llegar de nuevo. El tren se eleva para evitar las barreras, que es un riesgo para todos. También estamos haciendo nueva la terminal de San Martín en Retiro"



- Tren Sarmiento- Levantan molinetes: "No comparto en nada lo que hace la rama del Pollo Sobrero, interviene la justicia y la fiscalía. Le generan un costo al Estado que no se cobre el boleto".



- Sobre las declaraciones contra la Campora: "Coincido con María Eugenia Vidal que si gana Axel Kicillof va a gobernar la Campora. En Aerolíneas Argentinas hicieron militancia y no fue bueno"



-"La Campora es un grupo de dirigentes políticos con una visión radicalizada y bajo aporte al país que queremos, un país de dialogo. Ya escuchamos a Mariano Recalde sobre las low cost. Ademas fue una de las razones por las que se dio el cambio en el 2015".



- Informe de Vialidad: "Cuando llegamos había un 50 por ciento de rutas nacionales que estaban en mal estado y nosotros pavimentamos 7 mil kilómetros, más los miles de kilómetros de marcación. No vi el informe, pero había 40 mil kilómetros mal y 7 mil se terminaron, 13 mil están en trabajo. Además se hizo todo de manera transparente, se puede ver en las páginas de Vialidad"



-"No se hicieron menos obras, en el kirchnerismo las licitaciones no eran transparentes, además eran más caras. Estamos haciendo más autopistas que los años anteriores"



- Sobre medidas de los aeronáuticos: "No veo por qué habrá medida de controladores, de los aeronavegantes no tengo información. Estamos en un buen momento aéreo, récord de empleo, vuelos, esperemos que no tomen más de rehenes a la gente. Todo lo que hacen perjudica a Aerolíneas Argentinas"