Guillermo Dietrich reafirmó la candidatura de Macri y negó un posible acueedo con Massa

Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación, habló con Luis Novaresio sobre la inauguración del Paseo del Bajo y se refirió a los rumores de un posible "plan V".





Estoy muy contento, desde hoy se puede usar el Paseo del Bajo, junto a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri; para el mediodía habilitaremos los camiones que entran desde el Norte y para la tarde los que entran desde el Sur. Mañana ya no tendremos más camiones en Madero - Huergo y Antártida Argentina, una situación que hemos vivido por décadas".



- "Los choferes de camiones van a sentir lo que es cruzar el centro en ocho o nueve minutos. Una camionera de Siderar me decía lo que tardaba en cruzar la ciudad. Los automovilistas tendrán la estructura sin camiones".



-"Esto también beneficiará a los colectivos de larga distancia. Ayer se hizo un gran festival e n la Ciudad y la gente nos agradecía".



-"La mayoría de los camiones que viene no son de la Ciudad de Buenos Aires".



-"Los rumores de que Macri no es candidato son conversaciones de la política, en el 2015 se hablaba de una sociedad con Massa y no fue así. La convicción es que Mauricio Macri será el candidato a presidente. Todas las obras muestran que el cambio era importante".



-"No hay posibilidad de acuerdo con Sergio Massa"



-"Cambiemos es un espacio amplio, pero tenemos ciertos valores y forma de trabajar. Lo mismo pasa con Martín Lousteau".



-"Este año ya no habrá aumento de transporte, ni peajes a nivel nacional. Tengamos en cuenta que yo hablo de lo nacional, pero el transporte tiene también jurisdicción provincial".