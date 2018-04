Guillermo Madero: "Hay una decisión política clara que a los barras se los combate"

Guillermo Madero - Director Nacional de Seguridad en Eventos Futbolísticos 28-02.mp3

Cantos contra Mauricio Macri: "La lógica tiene que ver con que hay que respetar la embestidura presidencial, como no hay que chiflar al himno. La AFA firmó un convenio con el Inadi que se para el partido por cantos discriminatorios, estos cantos no serían para parar el partido"-"Hay que tener respeto por las instituciones, pero no mezclarlo porque esto sería peor"-"Desde el Ministerio de Seguridad hemos emprendido una lucha muy grande contra los barras, hay muchos restringidos en los estadios y creó un enojo. Estas cosas no son casuales. Hay que respetar las expresiones, y son cosas que pasarán"- Camino al Mundial- Barras: "Con los dos años de gestión se conoce lo que es Patricia Bullrich trabajando, hay una decisión política clara que a los barras se los combate y a las mafias se las investiga. Hicimos un acuerdo con el Gobierno ruso, más allá de los aprietes"-"La lista va creciendo día a día, porque se hace por los que cometen delitos en los estadios. Nosotros con el programa de Tribuna segura estamos también controlando"-"Desde el Gobierno de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación se va a ayudar a la provincia de Mendoza en el super clásico. La policía de Mendoza tendrá ayuda de fuerzas federales, gendarmeria, la PSA, se controlarán las rutas, los aeropuertos"Luis Novaresio, conductor: "Me quedo tranquilo que nadie desde el Gobierno piensa parar los partidos."AUDIO DE LA NOTA