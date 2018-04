Guillermo Madero: "Las barras no estan contentas con nosotros"

Guillermo Madero - Director Nacional de Seguridad en Eventos Futbolísticos 13-03.mp3

"El operativo tiene 1500 efectivos, 1000 de la provincia de Mendoza, apoyo de gendarmería y policía Federal, seguridad privada, más los que trabajan en el programa Tribuna segura, habrá reconocimiento facial y control de DNI"-"Habrá 40 mil personas, nuestro concepto es reducir la policía en estos eventos, en este caso la provincia de Mendoza pone un número importante por el espectáculo"-"Por el dispositivo de control de Tribuna Segura, y los controles en las rutas no permitiremos que entren los hinchas sin entrada o con derecho de admisión."-"Los que tienen restricción de concurrencia administrativa que el Ministerio de Seguridad le puso no podrán ingresar en el mundial, ahora hay 700. Desde el año pasado estamos en contacto con el Ministerio de Interior ruso."- Barras al Mundial: "Los barras son organizaciones, son el negocio negro del fútbol. Desde que asumí Patricia Bullrich y Mauricio Macri me dijeron que quieren terminar con la violencia del fútbol, pero necesitamos la ayuda de los dirigentes"-"Una parte de las canciones en las canchas es porque estamos haciendo controles. Nosotros no actuamos para que las barras estén contentas."